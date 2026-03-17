Замминистра строительства и ЖКХ РФ посетил самую большую школу в Липецкой области

В Липецкой области с рабочей поездкой побывал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, который высоко оценил уровень образовательной инфраструктуры региона. В ходе поездки замминистра посетил многопрофильный лицей «Циолковский» в микрорайоне Взлётный областного центра.

Образовательное учреждение с инженерно-техническим профилем открылось в сентябре 2025 года. «За 6 месяцев здесь запустили множество кружков. Больше всего дети любят секцию беспилотников. Ребята сами конструируют, программируют, тренируются на симуляторах и летают на специальной трассе, под которую трансформируют один из четырёх спортзалов. Многие школьники хотят сделать увлечение своей профессией. Чтобы у них всё сложилось, развиваем это направление в наших колледжах и техникумах. Получается бесшовный переход: в школе – базовые знания, дальше – углублённая профподготовка. Например, на базе ЛГТУ», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Константин Михайлик отметил значимость реализации подобных проектов для страны. По словам заместителя министра, цифровые технологии сегодня проникают во все отрасли экономики, и строительство современных школ с актуальной материально-технической базой позволяет готовить детей к решению перспективных задач, востребованных обществом и государством.