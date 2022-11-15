Занятия по оказанию первой помощи в условиях проведения боевых действий проходят в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области. С момента запуска курса обучение прошло более 40 человек. В основном это женщины-медики. Проводит интенсив заместитель командира отряда по профессиональной подготовке, охране труда и медицинскому обеспечению Михаил Юдин.

«Мы учим не только тому, как оказывать первую помощь окружающим и себе, но и как не навредить, то есть, что нужно делать в экстремальной ситуации. Все рекомендации максимально предметны и неоднократно отработаны на практике», – прокомментировал Михаил Юдин.

Занятия рассчитаны на три часа и включают в себя два этапа: теоретический и практический блок. В программу теоретических занятий входят основные алгоритмы при оказании первой помощи в различных экстренных ситуациях. В ходе практических занятий отрабатываются приемы наложения жгутов, клеевых повязок, точки пальцевого прижатия артерий, проведение реанимационных мероприятий.

«В советское время подобные курсы проходили многие, потому что бывают случаи, когда до приезда медиков нужно оказать помощь. Эти знания могут пригодиться где угодно, в том числе дома, на улице, на отдыхе», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.