Тренировки по воркауту и общефизической подготовке в рамках спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое наследие» проводятся в Липецке. Проект направлен на популяризацию активного досуга, профилактику вредных привычек, привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни населения Липецкой области. Проект реализует РФСОО «Федерация воздушно-силовой атлетики и пилонного спорта Липецкой области» при поддержке Фонда президентских грантов.

Тренировки по воркауту и общей физической подготовке проходят в 47-й общеобразовательной школе, спортивной школе №1, легкоатлетическом манеже «Молодежный». Принять в них участие приглашают всех желающих старше 14 лет независимо от уровня подготовки, не имеющие противопоказаний. Занятия помогут улучшить гибкость и выносливость. Ознакомиться с расписанием занятий и записаться на тренировки можно в группе ВКонтакте.

В рамках проекта организаторы проведут ряд информационно-просветительских и спортивных мероприятий, цикл систематических тренировок по воркауту и общей физической подготовке. Планируется, что постоянными участниками тренировок станут 200 человек.

Одно из приоритетных направлений стратегии социального развития – пропаганда здорового образа жизни, обеспечение условий для занятий физкультурой и спортом. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.