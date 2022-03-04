Заместитель главы администрации региона Игорь Кремнев встретился сегодня с представителями сахарных заводов области. Обсуждался вопрос бесперебойного обеспечения жителей этим продуктом. Отрасль работает в штатном режиме. На территории Липецкой области действуют шесть сахарных заводов. В прошлом году на них было обновлено оборудование. Проведена реконструкция ТЭЦ, построены склады для хранения сахара и мелассы. По итогам 2021 года заводы региона произвели 794,6 тысяч тонн сахара.

«Агропромышленный комплекс работает в штатном режиме. Мы будем регулярно встречаться с сельхозпроизводителями региона и следить за запасами продовольствия. Необходимо сохранить стабильную экономическую ситуацию в области», — подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Липецкие производители стабильно входят в число лидеров. По количеству выработанного сахара область заняла второе место в РФ после Краснодарского края. Доля липецкого сахара в общероссийском объеме составила 15 %. На 1 марта 2022 года складские запасы сахара составляют около 250 тысяч тонн. В конце марта один из заводов начнет производство сахара из сырца и сиропа. Дополнительно планируется получить еще около 50 тонн. «Свеклосахарная отрасль региона полностью обеспечивает себя сахаром, — подвел итоги встречи Игорь Кремнев. — Производство сахара в области превышает его внутреннее потребление в среднем в 15 раз. Сладкой продукции хватит как жителям нашего региона, так и соседям».