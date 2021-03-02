Желающим расписаться липчанам советуют поторопиться, ведь прием документов уже в самом разгаре. Более того, часть летних дат для торжественной регистрации уже закрыта, отметили в пресс-службе мэрии Липецка.

В городском управлении ЗАГС сообщили, что запись на 21.08.21 была остановлена еще в прошлом году, но те, кто верит в магию чисел, пока могут подать документы на неторжественную регистрацию.

Также продолжается прием документов на торжественные церемонии на 18 и 25 июня, 2, 3, 9, 10, 16, 23 и 30 июля, 6, 13, 20 и 27 августа.

Подать документы на регистрацию брака можно двумя способами – лично, обратившись в тот отдел ЗАГС, в котором желаете расписаться, или через портал Госуслуг. Важно помнить, что направить заявление на регистрацию брака будущие супруги могут за год до желаемой даты, но не позднее чем за один месяц и один день.

В ближайшее время специалисты ожидают снижение желающих создать семью, это традиционно связано с Великим постом и ограничениями, которые соблюдают в это время верующие. Популярный среди молодоженов праздник Красная горка, который идет сразу после поста, в этом году выпадает на 9 мая и будет нерабочим.

– Календари ЗАГСа и портала синхронизированы, поэтому если программа не выдает какую-то дату и конкретное время, значит они уже заняты и сотрудники ЗАГС, при всем желании, не смогут помочь будущим супругам. Вместе с тем, есть ряд жизненных обстоятельств, исходя из которых мы идем навстречу женихам и невестам и сокращаем срок подачи заявления на определенную дату. Но хочу отметить, что даже такие факты не дают безусловных привилегий выбора дня регистрации. Решение по каждому случаю мы принимаем отдельно, учитываем медицинские показания и другие аргументы в пользу скорейшего оформления отношений, – подчеркнула начальник управления ЗАГС Галина Белкина.