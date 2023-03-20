Приемная кампания по записи детей в 1 класс стартует в Липецкой области. Как сообщили в управлении цифрового развития региона, она начнется 1 апреля.

Родители первоклассников могут заранее заполнить в личном кабинете на портале госуслуг заявление для записи ребенка в школу. Черновик будет сохранен в личном кабинете, а когда начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить». Подать заявление можно сразу в несколько школ, на портале будет отображаться количество свободных мест.

Задача государства сегодня – создать суперсервисы, приложения, платформы для удобного, а главное быстрого и качественного получения госуслуг, отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Регион в числе лидеров по цифровой трансформации в стране. В области активно развивается интеллектуальная система управления, что позволило повысить качество предоставления услуг», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Для подачи заявления нужны данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка (они автоматически подтянутся из личного кабинета); номер или название школы; сведения о регистрации (если они уже есть в профиле, форма «предложит» их для выбора); информация о братьях и сестрах, если они уже учатся в выбранной школе; документы, подтверждающие право на льготы (их оригиналы нужно будет принести в школу). В личный кабинет придет соответствующее уведомление.

Подать заявление в школу на закрепленной территории или в ту, где уже учится брат или сестра ребенка, можно до 30 июня включительно. В любую другую школу — с 6 июля по 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после завершения приема заявок. Уведомление об этом придет в личный кабинет на портале госуслуг. В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если останутся свободные места.