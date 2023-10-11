Привести в порядок 35 участков улично-дорожной сети в Липецке по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланировано на 2024 год. Однако подрядчики уже сейчас приступили к работам, сообщает пресс-служба мэрии.

На улице Хренникова ведутся демонтажные работы. Специалистам предстоит сфрезеровать более 17,5 тысячи квадратных метров старого полотна, укатать выравнивающий и верхний слои нового покрытия. Эти работы планируют выполнить в этом году, пока позволяет погода. В следующем – заменить дорожные знаки и нанести разметку.

На Торговой площади подрядчик демонтирует бортовые камни. По техническому заданию, здесь срежут старое полотно, уложат два слоя нового, обновят бордюры и заасфальтируют пешеходные дорожки. На улице Морской в поселке Новая Жизнь специалисты приступили к восстановлению основания дороги с помощью песка и шлака. Изношенное покрытие разобрали. Общая площадь производства работ – около 10 тысяч «квадратов».

Как отметили в управлении главного смотрителя, опыт прошлого года доказал свою эффективность. Основные работы на самых проблемных объектах подрядчик выполнил еще осенью, в этом году оставалось только завершить обновление средств организации дорожного движения — нанести разметку, установить дорожные знаки и светофоры. Сколько объектов из списка 2024 года приведут в порядок до наступления холодов, пока говорить сложно. Во многом это будет зависеть от погоды.

За соблюдением технологий ежедневно следят кураторы объектов управления главного смотрителя. В случае выявления нарушений, подрядчик будет устранять недостатки за свой счет. «При исполнении нацпроектов важно все: и соблюдение сроков, и целесообразное расходование средств, и контроль качества. Все эти механизмы отрабатывались несколько лет», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.