Подать декларацию 3-НДФЛ можно через личный кабинет

Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области напоминает, что подать декларацию 3-НДФЛ не выходя из дома возможно в электронном виде с использованием Интернет – сервиса «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица» на сайте ФНС России nalog.ru.

При заполнении декларации с помощью Сервиса программа подсказывает, как заполнить документ, автоматически подгружает сведения о доходах, представленные налоговыми агентами в инспекцию, и другие данные. В Сервисе можно отследить статус проверки декларации.

Для направления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в электронном виде удобнее всего воспользоваться Сервисом, приложив необходимые электронные копии документов. Сделать это максимально просто и быстро, а именно зайти в «Личный кабинет для физических лиц», далее во вкладку «Жизненные ситуации», далее «Подача декларации 3-НДФЛ», пошагово заполнить или подгрузить файл заполненной декларации и нажать кнопку «отправить».

При подаче декларации необходим сертификат электронной подписи (ЭП) налогоплательщика, который генерируется бесплатно. При отсутствии ЭП откроется окно с сообщением о получении ключа ЭП и перенаправлении на страницу его получении. Получив ЭП, заполненная декларация поступит в налоговую инспекцию. Инспекция дополнительно информирует, что приказом ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@ утверждены новая форма и электронный формат декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядок ее заполнения. Новая версия отличается добавлением:

заявления о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного НДФЛ в виде приложения к разделу 1; сведений о суммах налога (авансового платежа по налогу), а также расчета авансовых платежей, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающейся частной практикой, в виде п. 2 раздела 1 и расчета к приложению 3.

Кроме того, в расчете к приложению 1 в соответствии с налоговым законодательством приведены строки 020 и 040, необходимые для отражения кадастровой стоимости недвижимости для расчета дохода от ее продажи.

Инспекция обращает внимание граждан, что камеральная проверка налоговой декларации 3-НДФЛ и документов, представленных налогоплательщиком в налоговый орган, осуществляется должностными лицами в течение 3-х месяцев со дня ее представления и один месяц отводится на возврат денежных средств на счет налогоплательщика.

6-НДФЛ и 2-НДФЛ объединили в 2021 году

Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области информирует работодателей об изменении формы налоговой отчетность за 1 квартал 2021 года расчета 6-НДФЛ в составе со справкой о доходах и суммах налога физических лиц (2-НДФЛ) на основании Приказа ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ “Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также формы справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц” (вместе с “Порядком заполнения и представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)”) (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 № 60667)

Расчет сумм НДФЛ исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ за 2021 год, состоит из:

– титульный лист;

– раздела 1 “Данные об обязательствах налогового агента”;

– раздела 2 “Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм НДФЛ”;

– приложение № 1 “Справка о доходах и суммах налогов физлица”.

В титульном листе изменены названия полей:

– “Отчетный период (код)” – вместо “Период представления (код)”;

– “Календарный год” – вместо “Налоговый период (год)”.

В разделе 1 нужно будет отражать информацию о сроках перечисления НДФЛ и сумме налога, а в разделе 2 – обобщенную информацию.

Новое в форме 6-НДФЛ:

– в обоих разделах нужно отражать КБК (поле 010 раздела 1 и поле 105 раздела 2);

– в обобщенных показателях необходимо указывать суммы дохода, начисленных по трудовым договорам (поле 112) и по ГПД (поле 113), а также излишне удержанную сумму налога (поле 180);

– в разделе 1 отражают только срок перечисления налога и его сумму (поля 021 и 022), а вот дату фактического получения дохода, дату удержания налога и сумму фактически полученного дохода приводить не надо;

– отдельные поля раздела 1 отведены для того, чтобы отражать суммы НДФЛ, возращенные в последние 3 месяца отчетного периода, с расшифровкой по датам возврата.

Формы “2-НДФЛ” больше не применяется (п. 3 Приказа ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@, п. 5.1 Порядка, утвержденного данным Приказом). Вместо нее нужно представлять приложение к расчету 6-НДФЛ за год – справку о доходах и суммах налога физлица.

По сравнению с действующей отчетностью имеются изменения:

– больше не будет полей с информацией о налоговом агенте. Это логично, поскольку все сведения должны отражаться на титульном листе расчета 6-НДФЛ;

– вместо поля “Сумма налога, не удержанная налоговым агентом” вводят отдельный раздел 4 “Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом и сумма неудержанного налога”;

– в разделе 3, который касается вычетов, будет сразу несколько полей для сведений об уведомлениях от инспекций;

– в приложении убирают поле “Отчетный год”.

Обращаем внимание на порядок уточнения сведений. Если требуется внести изменения в расчет, уточненный документ нужно представлять без приложений, т.е. без справок о доходах и суммах налогов физического лица. Если необходимо скорректировать сведения в справках, предоставить требуется весь расчет.

Отдельным приложением к приказу представлена форма справки о доходах физлица и суммах НДФЛ, которую налоговый агент выдает по требованию, например, работника. Она не отличается от действующей.

6-НДФЛ за 1 квартал 2021 г. предоставляют не позднее 30.04.2021 по новой форме, за 2020 г. – по старой форме не позднее 1 марта 2021.

2-НДФЛ отменена с отчетности за 2021 г. – сведения из справки включены в годовой 6-НДФЛ. 2-НДФЛ за 2020 г. предоставляется не позднее 1 марта 2021.

НДФЛ с доходов, превышающих 5 млн руб., в 2021 г. надо считать по ставке 15% (ст. 224 НК РФ).

Личный кабинет для физических лиц

Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области с целью упрощения процедуры обращения в налоговый орган, предлагает налогоплательщикам подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Преимуществом «Личного кабинета» является возможность обращения в налоговую инспекцию онлайн без личного посещения. На любой вопрос налогоплательщика будет дан ответ прямо в Личном кабинете.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица» осуществляется с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту можно лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет или подать заявку через отделение МФЦ.

В «Личном кабинете» пользователи имеют возможность заполнять и направлять декларации 3-НДФЛ без визита в инспекцию, запрашивать справки и другие документы, получать информацию об объектах имущества, находящихся в собственности, сообщать об отсутствии информации о своем имуществе, получать информацию об открытых (закрытых) счетах в банках РФ, о суммах начисленных налогов и имеющейся задолженности.

Одним из главных преимуществ «Личного кабинета» является возможность оплаты имущественных налогов и имеющейся задолженности онлайн без посещения банка или почты.

Услуга оплаты имущественных налогов доступна в разделе «Пополнить авансовый кошелек», с помощью которого можно оплачивать транспортный, земельный налоги и налог на имущество физических лиц единым налоговым платежом. При этом вносить его можно авансом, то есть до получения налогового уведомления.

Единый налоговый платеж максимально упрощает уплату имущественных налогов и исключает вероятность ошибки при осуществлении платежа. Новый порядок является дополнительным сервисом для физических лиц, при этом сохраняется право оплачивать налоги и обычным способом. Функция «Единый налоговый платеж» это аналог электронного кошелька, который позволяет легко и быстро оплачивать налоги онлайн.

Использование единого налогового платежа значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки при заполнении нескольких платежных документов.

Заплатить налоги – обязанность каждого гражданина

Уважаемые налогоплательщики – физические лица: владельцы транспортных средств, имущества и земельных участков. Несмотря на то, что срок уплаты налогов за 2019 год прошёл, этот вопрос по-прежнему остается актуальным.

Срок уплаты транспортного налога, налога на имущество, земельного налога единый по всей стране и наступил 1 декабря 2020 года.

Каждый гражданин, имеющий в собственности имущество, обязан исполнить свою обязанность по уплате налогов и сборов, установленную статьей 57 Конституции Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области просит заранее побеспокоиться об уплате налоговой задолженности. Уплатив налоги, можно избежать мер принудительного взыскания долга с банковского счета и за счет взыскания имущества.

При наличии задолженности судебный пристав вправе наложить запрет на распоряжение имуществом и ограничить выезд за пределы Российской Федерации до полной уплаты задолженности.

О наличии задолженности по налогам можно узнать:

1. Через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица», расположенный на официальном сайте ФНС России (www. nalog.ru);

2. Через Портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru);

3. В офисах МФЦ или с помощью Единого контакт-центра ФНС России – 8-800-222-22-22.

О необходимости соблюдения законодательства о применении ККТ в сфере услуг общественного питания

Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области доводит до сведения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц:

1) при оказании услуг общественного питания ККТ применяется в общем порядке.

2) организации и индивидуальные предприниматели, независимо от вида оказываемых услуг общепита, обязаны применять кассовые аппараты, включенные в реестр контрольно-кассовой техники.

При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге (п. 2 ст. 12 Федерального закона № 54-ФЗ). Если до момента расчета покупатель предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему в электронной форме, если иное не установлено Федеральным законом №54-ФЗ.

Обращаем внимание, что индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.

Также ККТ может не применяться при обеспечении питанием обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий.

Дополнительно сообщаем, что 31 декабря 2020 года истек срок моратория на проведение проверок, установленный приказом ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции».

Таким образом, с начала 2021 года налоговыми органами возобновлены проверки за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

За нарушение законодательства Российской Федерации о применении ККТ предусмотрена административная ответственность:

1. для должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей;

2. для юридических лиц – от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей.

Граждане, при получении услуг общепита, имеют возможность проверить выданный им чек контрольно-кассовой техники через мобильное приложение ФНС России «Проверка чеков». Указанное приложение можно скачать в App Store и Google Play.