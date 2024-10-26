В бассейне «Жемчужина» п. Добринка 16 октября на голубых дорожках соревновались члены Всероссийского общества слепых, приглашённые сюда со всей Липецкой области. Областной турнир по плаванию был приурочен к месячнику «Белой трости» — символу слепоты.
Восемь районов вместе с нашим выставили своих представителей для таких соревнований. Приехали спортсмены (по-другому не могу их назвать) из Липецка и Липецкого, Грязинского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского и Лебедянского районов. Всего — около 40 человек-членов ВОС собрались показать свои спортивные способности. Очень сильные духом люди. Это ведь легко сказать: «Плавают инвалиды по зрению»… Каково же им самим, представьте. Некоторые буквально плыли по бортику, периодически касаясь его рукой, чтоб не сбиться с пути, но с дистанции не сходили. И это заслуживает огромных аплодисментов от зрителей и бесконечного уважения за пример стойкости. Поговорила с гостями: многие уже в который раз здесь соревнуются и утверждают, что любят навещать наш гостеприимный, добрый Добринский район.
— Цель таких мероприятий, — говорит Виктор Васильевич Агарков, председатель Добринского филиала ВОС, — привлечь внимание общественности к людям с ограниченными возможностями здоровья, а для них самих — удобный случай для общения с такими же людьми, как они сами. И это тот момент, когда нужно понять, что при любой возможности, насколько позволяет здоровье, необходимо организовывать свой досуг.
Парадный строй пловцов после Гимна России тепло приветствовали заместитель главы администрации Добринского района Олег Николаевич Малыхин, главный специалист-эксперт отдела образования Наталия Алексеевна Емельянова, а также специалист по социокультурной и спортивной реабилитации Липецкой областной организации ВОС Любовь Васильевна Воробьёва, которая горячо благодарила администрацию нашего района за постоянную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорил и В.В. Агарков, который подчеркнул, что никогда за время работы не слышал в свой адрес отказа в просьбе о помощи от наших властей, пловцам же он пожелал всегда оставаться в жизни на плаву при любых обстоятельствах.
В бассейне на самом деле всё было организовано на высшем уровне. Всех участников сопровождали волонтёры из лицея №1. Судья соревнований Галина Евгеньевна Лихачёва подробно объяснила правила заплыва. Женщинам надо было преодолеть 25 м, мужчинам — 50 м.
В добринскую команду вошли Владимир Колупаев, Евгений Курганский, Виктор Рощупкин, Станислав Ухлин, Татьяна Ларина, Наталья Курбанова и Вера Чернышова. Те, кто участвует в соревнованиях многократно, давным-давно обрели здесь друзей-единомышленников, которые не любят сидеть дома, а «выходят в люди» при любом удобном случае. Так, наша землячка Вера Чернышова много лет дружит с Татьяной Овчаровой из Липецкого района. Они встречаются не только на голубых дорожках, но и на лыжне, других мероприятиях ВОС областного масштаба.
Как и положено на соревнованиях, победителям вручали медали, грамоты и призы от спонсоров мероприятия. Добринцы показали себя с лучшей стороны. В различных возрастных категориях первыми стали Е. Курганский и С. Ухлин, бронзовыми призёрами — Т. Ларина, В. Рощупкин и В. Колупаев. И всё-таки главная победа у таких людей — победа над собой.
Анастасия Скоробогатова из Пушкино, которая лично знает всё об этом недуге и сама является членом ВОС, посвятила таким людям своё проникновенное стихотворение.
ЗАМЕТЬТЕ ЧЕЛОВЕКА С ТРОСТЬЮ БЕЛОЙ!
Заметьте человека с тростью белой!
Заметьте, что идёт не очень смело!
Заметьте то, как он красив, хорош,
Беда одна — незрячий он,
Лишь этим с вами не похож.
Но как душа его открыта солнцу,
Что поутру глядит в его оконце.
Какой он верный друг, и сын, и брат.
И каждому из вас помочь он рад.
Он может заниматься спортом
И устанавливать рекорды.
Он может петь и танцевать,
И не позволит вам скучать…
Он также любит маму, папу,
И пёс при встрече тянет к нему лапу.
Он слышит звон ручья и птичьи голоса,
И от обиды льётся по лицу слеза…
Заметьте человека с тростью белой,
Пусть он идёт по жизни всегда смело,
Ему необходимо ваше пониманье,
Он не позволит вас оставить без вниманья!