В бассейне «Жемчужина» п. Добринка 16 октября на голубых дорожках соревновались члены Всероссийского общества слепых, приглашённые сюда со всей Липецкой области. Областной турнир по плаванию был приурочен к месячнику «Белой трости» — символу слепоты.

Участников областного турнира по плаванию среди членов ВОС приветствует заместитель главы администрации района Олег Николаевич Малыхин.

Восемь районов вместе с нашим выставили своих представителей для таких соревнований. Приехали спортсмены (по-другому не могу их назвать) из Липецка и Липецкого, Грязинского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского и Лебедянского районов. Всего — около 40 человек-членов ВОС собрались показать свои спортивные способности. Очень сильные духом люди. Это ведь легко сказать: «Плавают инвалиды по зрению»… Каково же им самим, представьте. Некоторые буквально плыли по бортику, периодически касаясь его рукой, чтоб не сбиться с пути, но с дистанции не сходили. И это заслуживает огромных аплодисментов от зрителей и бесконечного уважения за пример стойкости. Поговорила с гостями: многие уже в который раз здесь соревнуются и утверждают, что любят навещать наш гостеприимный, добрый Добринский район.

Виктор Васильевич Агарков и Любовь Васильевна Воробьёва выразили благодарность администрации района за постоянную поддержку инвалидов по зрению и пожелали участникам выявить сильнейшего среди сильных.

— Цель таких мероприятий, — говорит Виктор Васильевич Агарков, председатель Добринского филиала ВОС, — привлечь внимание общественности к людям с ограниченными возможностями здоровья, а для них самих — удобный случай для общения с такими же людьми, как они сами. И это тот момент, когда нужно понять, что при любой возможности, насколько позволяет здоровье, необходимо организовывать свой досуг.

Участницы заплыва Вера Чернышова из Добринки и Татьяна Овчарова из Липецкрого района знакомы более 10 лет благодаря таким мероприятиям.

Парадный строй пловцов после Гимна России тепло приветствовали заместитель главы администрации Добринского района Олег Николаевич Малыхин, главный специалист-эксперт отдела образования Наталия Алексеевна Емельянова, а также специалист по социокультурной и спортивной реабилитации Липецкой областной организации ВОС Любовь Васильевна Воробьёва, которая горячо благодарила администрацию нашего района за постоянную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорил и В.В. Агарков, который подчеркнул, что никогда за время работы не слышал в свой адрес отказа в просьбе о помощи от наших властей, пловцам же он пожелал всегда оставаться в жизни на плаву при любых обстоятельствах.

Татьяна Ларина ни свою команду, ни весь Добринский район не подвела — завоевала бронзовую медаль.

В бассейне на самом деле всё было организовано на высшем уровне. Всех участников сопровождали волонтёры из лицея №1. Судья соревнований Галина Евгеньевна Лихачёва подробно объяснила правила заплыва. Женщинам надо было преодолеть 25 м, мужчинам — 50 м.

В добринскую команду вошли Владимир Колупаев, Евгений Курганский, Виктор Рощупкин, Станислав Ухлин, Татьяна Ларина, Наталья Курбанова и Вера Чернышова. Те, кто участвует в соревнованиях многократно, давным-давно обрели здесь друзей-единомышленников, которые не любят сидеть дома, а «выходят в люди» при любом удобном случае. Так, наша землячка Вера Чернышова много лет дружит с Татьяной Овчаровой из Липецкого района. Они встречаются не только на голубых дорожках, но и на лыжне, других мероприятиях ВОС областного масштаба.

Как и положено на соревнованиях, победителям вручали медали, грамоты и призы от спонсоров мероприятия. Добринцы показали себя с лучшей стороны. В различных возрастных категориях первыми стали Е. Курганский и С. Ухлин, бронзовыми призёрами — Т. Ларина, В. Рощупкин и В. Колупаев. И всё-таки главная победа у таких людей — победа над собой.

Анастасия Скоробогатова из Пушкино, которая лично знает всё об этом недуге и сама является членом ВОС, посвятила таким людям своё проникновенное стихотворение.

ЗАМЕТЬТЕ ЧЕЛОВЕКА С ТРОСТЬЮ БЕЛОЙ!

Заметьте человека с тростью белой!

Заметьте, что идёт не очень смело!

Заметьте то, как он красив, хорош,

Беда одна — незрячий он,

Лишь этим с вами не похож.

Но как душа его открыта солнцу,

Что поутру глядит в его оконце.

Какой он верный друг, и сын, и брат.

И каждому из вас помочь он рад.

Он может заниматься спортом

И устанавливать рекорды.

Он может петь и танцевать,

И не позволит вам скучать…

Он также любит маму, папу,

И пёс при встрече тянет к нему лапу.

Он слышит звон ручья и птичьи голоса,

И от обиды льётся по лицу слеза…

Заметьте человека с тростью белой,

Пусть он идёт по жизни всегда смело,

Ему необходимо ваше пониманье,

Он не позволит вас оставить без вниманья!