Запрет на оформление SIM-карты могут установить в любом МФЦ жители Липецкой области

Жители Липецкой области получили новую возможность защитить себя от мошенников. Во всех отделениях многофункциональных центров «Мои документы» можно установить запрет на оформление договоров мобильной связи. Эта бесплатная услуга призвана блокировать попытки злоумышленников оформить SIM-карту на чужое имя, даже если они завладели паспортными данными или номером телефона.

Новый защитный механизм работает по следующей схеме: при обращении в салон связи оператор обязан проверить специальный реестр на наличие запрета. Если он установлен, оформить сим-карту будет невозможно, что предотвратит её использование в преступных целях.

Эта услуга может стать дополнительным барьером для мошенников. В УМФЦ Липецкой области Липчанам рекомендуют подходить к защите персональных данных комплексно, устанавливая подобные запреты не только на сим-карты, но и на нежелательное оформление кредитов.

«Защита личных данных и финансов жителей – один из наших приоритетов. Внедрение такой услуги в МФЦ – это еще один шаг к созданию комплексной системы безопасности, которая дает людям простые и эффективные инструменты для противодействия мошенническим схемам», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для установки запрета необходимо лично обратиться в любое отделение МФЦ с паспортом. Услуга бесплатная.