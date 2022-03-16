Мобильное приложение «Социальный контракт» поможет жителям Липецкой области получить государственную помощь и более успешно реализовать соцконтракт.

«Социальный контракт» — бесплатное мобильное приложение, доступное в магазине Google Play и App Store. Оно может полезным как для тех, кто только ищет способ повысить доходы с помощью социального контракта, так и для тех, уже реализует его в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого.

— Помощь на основании социального контракта – самая эффективная мера поддержки семей с невысокими доходами. Благодаря соцконтракту можно открыть своё дело, развить подсобное хозяйство, найти работу с неплохим доходом. Важно, чтобы об этих возможностях узнали как можно больше жителей региона, чтобы информация о соцконтракте была максимально доступной, — отметила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

С помощью приложения жители области с невысокими доходами могут понять, подходит ли им государственная помощь на основании социального контракта, просчитав на специальном калькуляторе среднедушевой доход своей семьи и узнав условия заключения соцконтракта по всем направлениям. Если возникнут уточняющие вопросы, в приложении можно будет получить на них ответы от профильных специалистов. Заинтересовавшиеся направлениями «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» и «ведение личного подсобного хозяйства» могут познакомиться в приложении с примерами бизнес-концепций. А те, кто решился воспользоваться помощью на основании соцконтракта, могут подать заявление — это доступно при наличии подтверждённой учётной записи на портале госуслуг.

Тем, кто уже реализует соцконтракт, мобильное приложение поможет узнать дополнительную информацию о поддержке предпринимателей, о возможностях рынка сбыта сельскохозяйственной продукции.