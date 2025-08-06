Заранее подготовили документы для назначения пенсии почти 4000 липчан с начала года

Обратились в клиентские службы Отделения СФР по Липецкой области для проведения заблаговременной работы по назначению пенсии с начала года 3845 жителей региона. Это нужно, чтобы максимально корректно учесть стаж, заработок и страховые взносы для формирования будущего размера пенсии. За подобной услугой липчане могут обратиться и к своему работодателю. Сделать это необходимо заранее — от 6 месяцев до 5 лет перед наступлением пенсионного возраста.

Заблаговременную работу Отделение СФР по Липецкой области проводит с жителями региона, чтобы обеспечить полноту и достоверность сведений, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий. Для этого специалисты регионального Отделения Соцфонда проверяют корректность сведений о трудовом стаже, учтенных периодах работы и иной деятельности, такой как служба в армии, рождение ребенка и так далее. Они также помогают с запросами бывшим работодателям, в архивные организации, военные комиссариаты и другие структуры.

Все пенсионные права в полном объеме отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина. Благодаря этому, когда у человека наступает возраст выхода на пенсию, обращаться лично с документами в Отделение СФР по Липецкой области больше не потребуется. Соответствующее заявление можно будет подать через портал Госуслуги, пояснили в ОСФР по Липецкой области. На все дополнительные вопросы готовы ответить по номеру горячей линии: 8(800)100-00-01 в рабочее время.

«Липецкая область вместе со всей страной стремится обеспечить удобство предоставления госуслуг, в том числе оформления выплат и пенсий посредством цифровизации. Про все обновления, призванные облегчить работу с документами, жителей своевременно и подробно уведомляют через СМИ, соцсети и адресные рассылки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.