Зарегистрировать права на недвижимость, которая не состоит на учете в Росреестре, жители Липецкой области могут бесплатно. Это касается имущества, которое было приобретено до 31 января 1998 года.

До этого времени земля оформлялась по другой схеме, отмечают в липецком Росреестре. Выдавались свидетельства, государственные акты и другие документы на земельные участки. Они имеют разный внешний вид, цвет и форму, но одинаково удостоверяют права на недвижимость лиц, обозначенных в них. Эти права считаются ранее возникшими и действительными, но их регистрация в ЕГРН проводится по желанию правообладателя.

При этом полноценно распоряжаться недвижимостью можно только после внесения сведений в ЕГРН. Ее можно продать, подарить, обменять, использовать в качестве залога в банке, оставить в наследство, получить установленные законодательством льготы. Чтобы зарегистрировать ранее возникшее право на земельный участок, собственнику нужно обратиться в МФЦ, представить заявление и документ, удостоверяющий право на землю. Это могут быть свидетельство на землю старого образца, постановление о выделении земельного участка и иные документы.