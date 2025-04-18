“Зарница” – не просто игра

Второй муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в течение трех дней проходил в Добринке под крышей детского оздоровительно-образовательного центра физической культуры и спорта. Здесь собрались 26 команд из одиннадцати школ района, разделенные на три возрастные категории.

По традиции игра началась с торжественного построения. Детские команды отличались не только возрастом. Каждый отряд постарался приготовить экипировку отдельного рода войск. Именно поэтому в парадном строю оказались представители сухопутных, морских и военно-воздушных соединений.

Участников «Зарницы 2.0» приветствовала главный специалист-эксперт районного отдела образования Наталия Емельянова. Она отметила, что подобные события особенно важны для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, взаимопомощи и ответственности — качеств, без которых невозможно представить настоящего гражданина своей страны.

Стоит отметить, что «Зарница 2.0» приобрела новый современный формат благодаря «Движению Первых». Председатель местного отделения этого общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Татьяна Бахтина обозначила основные цели и задачи игры. Это приобретение и закрепление навыков начальной военной подготовки, формирование личностных качеств и основ патриотического сознания, чувства верности долгу по защите Отечества, активной гражданской позиции, развитие системы военно-патриотических игр.

После подъема Государственного флага страны и оглашения регламента отряды торжественным маршем направились к местам испытаний.

В кабинетах спортивной школы ребята сдавали зачеты по основам радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), проходили тесты по «Основам Российской государственной и военной истории» и «Общевойсковой грамотности», разбирали и собирали автомат Калашникова, показывали умение в строевой и спортивной подготовке, демонстрировали практические навыки оказания первой помощи. Жюри и кураторам каждого конкурсного испытания пришлось немало постараться, чтобы определить сильнейших.

— Участники нынешней «Зарницы», — сообщила Т. Бахтина, — отличались хорошей физической формой и высоким командным духом. С выполнением поставленных задач ребята справились, показав себя не только ловкими, сильными, смелыми, но и дружными. Все получили заряд положительных эмоций. Именно на таких мероприятиях воспитывается патриотизм, чувство товарищества и взаимовыручки.

Организаторами нынешней игры выступили районная администрация, отдел образования, ДЮЦ «Ритм», детский оздоровительно-образовательный центр физической культуры и спорта п. Добринка. Всех участников игры накормили вкусным обедом.

По итогам испытаний лучшим отрядам вручили заслуженные награды. Первое место в старшей группе заняли ребята из второй Добринской школы. Ольговские гимназисты стали вторыми, добринские лицеисты — третьими. В средней возрастной категории не было равных гимназистам, второе место у второй школы райцентра, третье — у представителей лицея. Среди самых юных лучшим стал отряд из лицея, совсем немного ему уступили сверстники из гимназии и второй школы райцентра. Все победители и призеры получили памятные подарки от администрации Добринского района и местного отделения «Движения Первых».

Команды-победительницы муниципального этапа представят наш район на региональном этапе «Зарницы 2.0».

“Именно в школе закладываются многие ценности и представления об окружающем нас мире. Патриотизм обязательно должен быть в числе этих основ, чтобы молодое поколение с малых лет понимало, что такое Родина, гордилось своей историей и имело правильные представления о героизме, отваге, справедливости и чести”, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.