Во исполнение поручений Президента РФ, администрации Липецкой области в Добринском районе принимаются дополнительные меры по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений.

На прошлой неделе состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам легализации трудовых отношений и заработной платы, своевременности и полноты уплаты НДФЛ на предприятиях и в организациях района.

Комиссия заслушала руководителей предприятий, у которых среднемесячная заработная плата более чем на 20 процентов ниже среднего уровня по отрасли, а также ниже минимального размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Липецкой области.

Члены комиссии детально разбирали ситуацию с каждым приглашенным руководителем, предлагая идти по пути повышения квалификации сотрудников, производительности труда, а также грамотного оформления трудовых договоров, отчетности, уплаты налогов в указанные сроки.

Чтобы избежать повышенного внимания к своей деятельности, многие руководители самостоятельно исправляют ситуацию с выплатой достойной заработной платы еще до посещения комиссии.

Приглашенным было рекомендовано довести уровень заработной платы сотрудников до среднеотраслевого. Заседания комиссии будут проводиться на регулярной основе, не реже одного раза в квартал.