Зарплаты бюджетникам указных категорий в Липецкой области с 1 января проиндексируют на 7,6%

Проект бюджета Липецкой области на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов рассмотрели депутаты облсовета сегодня на 54 сессии. Главный финансовый документ на 2026 год сформирован по доходам в сумме 103,4 млрд рублей, по расходам – 116 млрд рублей, дефицит составит 12,7 млрд рублей. Он покроется остатками средств на начало года и коммерческими заимствованиями. Объём налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2026 году составит 85,5 млрд рублей. Основными доходными источниками остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Доля этих налогов в облбюджете составляет 65%.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Кроме того, с начала следующего года на 7,6% проиндексируют зарплату указных категорий работников бюджетной сферы. Всего на повышение заработной платы бюджетников в следующем году будет направлено 3,2 млрд рублей.

В 2026 году предусмотрена реализация I этапа областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. На это в бюджете заложено порядка 167 млн рублей. 3,7 млрд рублей в 2026 году направят в АПК на поддержку отраслей растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования и проведение комплексной мелиорации земель сельхозназначения. Также будут предоставляться гранты «Агромотиватор» участникам СВО на развитие фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

На развитие социальной сферы в течение трех лет направят 85,5 млрд рублей. Из них больше 54,5 млрд рублей – на оказание мер соцподдержки гражданам. Среди них выплаты на питание школьникам и студентам, единого пособия на детей нуждающимся семьям, финансирование программы по повышению рождаемости, социальный контракт, поддержка участников спецоперации и их семей.

На здравоохранение в 2026-2028 годах выделят 32,4 млрд рублей. На образование – 87,5 млрд рублей. На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на трёхлетку предусматривается 1,3 млрд рублей. Около 4,4 млрд рублей – на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. 150 млн рублей в будущем году пойдут на замену лифтов в многоквартирных домах.

На финансирование мероприятий по водоснабжению и водоотведению в течение трех лет выделят 8 млрд рублей. Это средства федерального бюджета, казначейского инвестиционного кредита и деньги, высвобождаемые в результате списания задолженности по бюджетным кредитам. На благоустройство населенных пунктов и улучшение инфраструктуры на предстоящие три года предусмотрено 1,7 млрд рублей. Объём дорожного фонда области в 2026 году составит 11,9 млрд рублей, в 2027 году – 12,2 млрд рублей, в 2028 году – 12,6 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог.

«Главный финансовый документ региона традиционно имеет социальную направленность. На сегодняшней сессии актуализированы многие меры поддержки граждан и важнейшие направления развития области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.