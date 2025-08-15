“Зарядка со стражем порядка”

Так называлась Всероссийская акция, инициатором которой в нашем районе выступили активисты местного отделения «Движение первых».

В один из погожих августовских дней на обновленном стадионе п. Добринка встретились работники правоохранительных органов и активисты «Движения первых». К ним присоединился «Класс первых», созданный на базе Добринской средней школы №2.

Собравшиеся пришли на спортивную арену поселка ранним утром, чтобы продемонстрировать свое стремление к здоровому образу жизни, активному отдыху и доказать, как важно начинать день с утренней зарядки.

Взрослые и дети соревновались в выполнении многочисленных упражнений.

Они были не сложные, но пользу приносили ощутимую. Уже одно то, что ребята и их опытные друзья получили колоссальный заряд бодрости на весь день, дорогого стоило. А если учесть тот факт, что ежедневные занятия физической культурой даже на протяжении 10-15 минут дисциплинируют человека, делают его крепче, здоровее, то становится ясно: утренняя зарядка нужна всем, а подросткам особенно.

Кроме того, участие в мероприятиях подобного рода помогает не только развивать физическую активность, но и укреплять командный дух.