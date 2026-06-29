“Заряночка”: выйти на сцену и забыть про возраст

Как сделать свою жизнь на пенсии насыщенной и интересной? Ответ на этот вопрос знают женщины-общественницы из д. Заря, которые, объединившись в клуб по интересам, обрели вторую молодость.

Пенсия дарит свободу

Деревня Заря Мазейского территориального отдела — сегодня тихий уголок. Даже днем на улице редко встретишь прохожего. Не слышно и детского гомона: школа здесь закрылась и детей возят на учебу в Добринку. Жизнь в деревне, кажется, замерла.

А ведь были времена, когда совхоз «Добринский» с центром в д. Заря, гудел, как улей. Помимо местных жителей, сюда на сезонные работы в саду приезжали люди со всей страны. Были тогда молоды и героини нашего материала. Сейчас большинство из них — на заслуженном отдыхе. Но это не повод для того, чтобы замкнуться в четырех стенах, уверены женщины из коллектива «Заряночка». Их твердое убеждение: именно пенсия открывает новые возможности.

Время, которого раньше катастрофически не хватало из-за домашних забот, маленьких детей и вечной гонки на работе, теперь они посвящают музыке, творчеству и — новой семье, которую создали сами.

От «Хозяюшки» до «Заряночки»

Валентина Зубкова, бывший учитель русского языка и литературы местной школы с более чем 30-летним стажем, а ныне заведующая сельским клубом и библиотекой, еще в 2015 году организовала для старшего поколения клуб по интересам «Хозяюшка».

— Собирались раз в месяц, — вспоминают участницы. — пили чай, читали стихи, пели песни, делились огородными и кулинарными секретами…

Знакомы женщины были и раньше, но настоящая дружба родилась именно здесь. А когда захотелось петь — появилась «Заряночка». Это было в ноябре прошлого года. Теперь они уже не представляют, как жили раньше без еженедельных встреч, задушевных и откровенных разговоров, когда знаешь, что сказанное не выйдет за стены этой комнаты. А главное — без творчества, которое не только их жизнь делает насыщенной и интересной, но и радует всех односельчан.

В восьмидесятых годах прошлого столетия хор д. Заря был одним из лучших самодеятельных коллективов Добринского района. Некоторые артистки «Заряночки» когда-то выступали в его составе.

Второе дыхание

Сейчас «Заряночка» — это костяк из 10-12 женщин. У каждой — своя история, но всех объединяет одно: на пенсии они, наконец, занялись тем, что любили всю жизнь.

Валентина Середина, бывший главный зоотехник района, а сегодня одна из ведущих солисток женского коллектива, признается:

— Как же я всегда хотела петь! Еще в годы учебы в Конь-Колодезе четыре года была участницей академического хора. Когда работала заведующей фермой в Прудках, сколотили из доярок свой певческий коллектив. Аккомпанировал нам гармонист из РДК Петр Игнатьевич Стрельников. Мы даже в Мазейку «на гастроли» ездили…

Елена Новикова, социальный работник (на ее попечении 15 человек), поет с детства. В Хворостянке была участницей хора у Анатолия Павловича Зверева; когда училась в Липецке — участвовала в самодеятельности при ДК профсоюзов. Ее голос — нежный и звонкий.

— Люблю народные песни, Кадышеву, Толкунову, — признается она.

Ольга Шебанова когда-то возглавляла почтовое отделение, ее трудовой стаж — почти 42 года. В коллективе она не только солистка, но и заведующая технической частью.

Она приехала в Зарю из Алтайского края в 1978 году. В школе солировала в хоре, была участницей ВИА. Поселившись в наших краях, первое время тоже выступала в составе ансамбля на праздниках.

— А потом затянули работа, дети (у меня пять дочек) … Выйдя на пенсию, поняла, что это лучшее время для реализации своих талантов и идей. У нас ведь какие преимущества? Когда встал, тогда и утро. Никому ничего не должен — свободный человек. Начала петь в караоке дома, купила микрофон. Дети подарили синтезатор, чтобы не скучала. А потом меня пригласили в коллектив.

Евгения Кучер, переехавшая 19-летней девушкой из Забайкалья на малую родину своих предков по материнский линии, сразу полюбила эти места.

— Когда впервые приехала в Зарю, почувствовала: я дома. Такая тишина, умиротворение вокруг. А какая благодать, когда цветут сады! Помню, мама как-то вернулась отсюда с чемоданом яблок. Их мы давно съели, а вот аромат в нем сохранился до самого Нового года. Именно тогда я стала просить маму переехать в Добринский район. У нас в тот год картошку морозом убило на огороде. А она и говорит: «Если еще раз убьет, — переедем». Так и вышло.

В Забайкалье Евгения пела в школьном хоре, занималась в самодеятельности при ДК. Когда поселилась в совхозе «Добринском», тоже стала участницей хора.

Евгения, помимо певческого таланта, имеет еще один — кулинарный. Не случайно когда-то работала поваром в местном хозяйстве.

— Особенно хорошо у нее получается выпечка: рогалики, пирожки, торты, — восторгаются ее подруги. — Летом в магазине хлеб покупает, зимой сама печет. Для наших посиделок обязательно готовит что-нибудь вкусненькое. Мы даже просим Евгению провести для нас кулинарный мастер-класс.

Лидия Пятницына кем только в своей жизни ни работала! Заведовала детским садом, была воспитателем, прорабом у плотников, инженером по технике безопасности, заведующей в клубе… Еще к 65-летию Победы готовила для односельчан концерт, праздник к 80-летию деревни.

— Я все же больше организатор, — признается собеседница. — В хоре пою, но не солирую. Танцую с сестрой Галиной «яблочко», «цыганочку».

— Лидия также незаменимый человек, когда нужно что-то сшить — подшить или украсить сцену, — добавляют ее подруги по коллективу.

Галина Дорофеева — младшая сестра Лидии. 31 год проработала в библиотеке, оттуда и на пенсию ушла. Она органично чувствует себя в роли и Бабы Яги, и цыганочки. Когда-то сочиняла сценарии для детских праздников. Но ее конек — танцы и поэзия.

К слову, Галина сама пишет стихи и даже лирические песни (о любви, семье, деревне…).

А когда вместе с Лидией выходит в «морских» костюмах «яблочко» танцевать, зал буквально взрывается аплодисментами.

У Галины Дорофеевой в коллективе (и не только) — амплуа модницы, а точнее, женщины, которая всегда, при любых обстоятельствах выглядит на все сто! Живет одна и каждый день начинает с ухода за собой. Без легкого макияжа, шутя признается Галина, она даже козу доить не пойдет.

— Минута всего и нужна, чтобы глазки и губки подвести, — говорит она. — Зато потом не стыдно людям на глаза показаться. А на концертах слежу, чтобы все на сцене были красивые.

— Это наши зажигалочки, — говорят про сестер Лидию и Галину их подруги.

А еще в коллективе есть более молодые участницы, которым интересно проводить время со старшими подругами: работница почты Ольга Крутских и Елена Какоткина (она работает в ветлечебнице). Первая замечательно читает стихи, вторая — отличная солистка.

Талант — по наследству

У многих участниц коллектива любовь к пению и музыкальный талант — дело семейное. А совхозные музыкальные традиции уходят корнями в далекое прошлое.

Евгения Кучер рассказывает, как ее мама Нина Илларионовна Куйдина была в Прудках участницей шумового оркестра, в котором музыканты-самоучки играли на самых удивительных и необычных инструментах.

— Мама — на большой пиле, Раиса Платоновна Посаднева — на косе, ее муж Владимир Степанович — на балалайке, Василий Палладьевич Турбанов — на рояльной гармошке, Михаил Павлович Анохин — на гитаре. Были в этом шумовом оркестре еще и стиральная доска, и трещетки. Их приглашали выступать в Мазейку. Раиса Платоновна, мать 9 детей, еще была знатной частушечницей и плясуньей. Она жила рядом с клубом, поэтому у ее дома всегда собирались на репетиции.

В советские времена в этих краях был и свой хор — почти 30 человек, включая 8 мужчин. Хорошую песню селяне ценили не меньше, чем трудовые успехи. Впрочем, одно всегда помогало другому.

Доярки, специалисты, парторг Анатолий Крылов и даже директор совхоза «Добринский» Василий Попов приходили на репетиции.

— Артисток на ферме в это время подменяли подруги, — вспоминает Валентина Середина. — Костюмы для выступления шили в Воронеже за счет совхоза. Наш коллектив был на хорошем счету в районе, где не раз брал призовые места на смотрах художественной самодеятельности.

В тяжелые перестроечные годы стало не до песен. Люди выживали как могли. Доярок даже посылали продавать молоко за наличку. Деньги потом получали по ведомости в счет зарплаты. А иногда ее, вообще, выдавали соком, колбасой, маслом и … сапогами.

Хор заглох, но не исчез навсегда. Отчасти его продолжением стал коллектив «Заряночка». Название женщины придумали не сразу. Перебрали много вариантов. Даже в шутку хотели назвать «Хор имени Пятницыной». А потом Ольга Шебанова предложила:

— А давайте «Заряночкой»?

Это уже позже, некоторое время спустя, они узнали, что в Добринке есть танцевальный коллектив с созвучным им названием. Но клятвенно заверяют, что совпадение получилось случайным.

От концерта к концерту

Валентина Зубкова (по общему признанию участниц «Заряночки») — мозговой центр их коллектива. Вместе со своими единомышленницами подготовила уже четыре больших концерта, в которых ни одна песня не повторялась. Выступали с ними в д. Заря и были приглашены в Мазейский ДК. И дома, и в гостях зрители их принимали очень тепло. Не случайно люди на их концертах и смеются, и плачут, и подпевают знакомые песни.

Главный триумф случился на 80-летие Великой Победы. Концерт тогда подготовили всего за две недели. В программе — 14 номеров: 9 песен, танец «яблочко», стихи о войне. Заранее вывесили красивые афиши.

И народ пошел в сельский ДК! Ведь до этого здесь долгое время не было никаких концертов. Люди, соскучившись по общению, потянулись в очаг культуры. Зал (а это 41 кресло плюс лавки) был забит до отказа. Пришли целыми семьями из Зари, Прудков и Замарая.

— Равнодушных в зале не было, — вспоминают женщины.

— Приезжала комиссия из Добринского РДК — тоже была в восторге.

Вызвал неподдельные эмоции у зрительниц и концерт ко Дню матери. Женщины вытирали слезы и говорили:

— Что же вы с нами делаете?!

А один парень, впервые попавший в этом году на концерт к 9 Мая, тут же стал поклонником «Заряночки». Сфотографировался с артистками и поехал за цветами для них в Добринку. Магазин, правда, уже закрылся, но жест оценили.

Секрет успеха, по мнению «заряночек», прост: репертуар, который трогает за душу, а еще умение петь не только голосом, но и сердцем.

Немаловажную роль играет и внешний вид сельских артисток. Если первое время они одалживали сценические костюмы в РДК, то потом обзавелись собственными. Заказывали их на маркетплейсах, предварительно до мелочей обсудив, какими должны быть наряды.

Зато теперь у них есть цветные юбки с орнаментом, кокошники, стильный комплект из красной кофты и черной юбки…

— Внешний вид придает уверенности на сцене, — справедливо полагают женщины, выделяя средства из своих пенсий на сценические наряды.

Добрые подруги

У «Заряночки» есть даже свой чат. «С добрым утром!» — пишут в него едва проснувшись. Поздравляют с праздниками. Обсуждают в нем все: от новых моделей костюмов до того, как назвать недавно родившегося козленка. Делятся впечатлениями, вернувшись с очередного концерта.

А недавно стали замечать за собой, что все чаще общаются друг с другом в чате стихами. Одна написала в рифму — другая ей так же ответила. Что и говорить: у творческих людей талантов много!

— Если раньше мы просто знали друг друга, — говорят собеседницы, — то теперь — самые близкие подруги, которые не сплетничают и не завидуют друг другу. Даже на концерт «Казаков России» в Добринку все вместе ездили.

А еще, признаются «заряночки», есть у них заветная мечта — побывать на передаче у Андрея Малахова и спеть на центральном канале.

— Добьемся! — смеются женщины.

И в этом можно не сомневаться. Своим примером героини этого материала доказывают: в любом возрасте можно все начать сначала и добиться успеха.

Например, взять в руки микрофон и спеть так, чтобы зал плакал и аплодировал стоя. А после концерта — зайти в общий чат и написать подругам: «Спокойной ночи. До репетиции!».

Ольга ФРОЛОВА.

Фото автора и из архива героев материала.