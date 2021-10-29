Заседание антитеррористической комиссии состоялось 29 октября под председательством главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. В ходе работы рассмотрены актуальные вопросы обучения лиц, ответственных за реализацию мероприятий по противодействию терроризму.

В заседании приняли участие члены антитеррористической комиссии в Липецкой области, главный федеральный инспектор, руководители правоохранительных органов и специальных служб, областных органов государственной власти, Липецкого филиала РАНХиГС, а также в режиме видеоконференцсвязи главы муниципальных образований региона. На совещании Игорь Артамонов отметил актуальность задачи повышения уровня компетентности занятых в сфере профилактики терроризма государственных и муниципальных служащих, а также работников организаций образования, здравоохранения, культуры и спорта, расположенных на территории региона.

В ходе выступления ответственных должностных лиц подчеркивалась необходимость системного, ориентированного на практическую деятельность подхода к процессу обучения. Особое внимание уделялось расширению возможностей профессиональной подготовки (переподготовки) и повышению квалификации по вопросам профилактики терроризма на базе региональных вузов и организаций дополнительного профессионального образования.

По результатам обсуждения выработан комплекс мер, направленных на совершенствование работы в данной сфере. На заседании также рассмотрены конкретные вопросы обеспечения безопасности ряда объектов топливно-энергетического комплекса региона.