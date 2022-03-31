Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области провёл сегодня глава региона Игорь Артамонов. На заседании комиссии были заслушаны доклады о состоянии борьбы с коррупционными преступлениями, совершенными на государственной и муниципальной службе в 2021 году, о деятельности в сфере противодействия коррупции в Липецкой области в 2021 году и о состоянии организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в Добринском муниципальном районе. По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.

«Активное взаимодействие государственных органов с правоохранительными в вопросах применения законодательства, обмен информацией – позволят нам успешнее решать задачи в сфере противодействия коррупции», — подвел итог глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.