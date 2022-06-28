Очередное заседание областной комиссии по легализации заработной платы и трудовых отношений в хозяйствующих субъектах региона прошло в правительстве Липецкой области. В заседании приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти области, главы районов, представители прокуратуры, УФНС, ГИТ, ФСС и ПФ РФ. Обсуждались вопросы темпов роста и уровня заработной платы в районах области. Они подвели итоги работы исполнительных органов государственной власти и муниципальных комиссий по легализации занятости и заработной платы за первый квартал 2022 года.

В результате проведенной работы 73% предприятий повысили заработную плату своим сотрудникам. При этом предприятия в сфере строительства показали рост заработной платы на 39%, в торговле – на 22%, транспортировке и хранении – на 20%.

«Важно понимать, что теневая занятость крайне негативно сказывается на конкурентных условиях развития бизнеса. С каждым годом предпринимателям все сложнее работать в подобных не равных условиях. Решение — слаженная и системная работа госорганов, силовых структур и самих предприятий» — отметил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.