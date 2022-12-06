Читайте нас в

Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов провёл заседание координационного Совета по вопросам реализации контрольной (надзорной) деятельности в Липецкой области с участием руководителей исполнительных органов государственной власти области, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), и органов местного самоуправления.

Главными темами обсуждения стали повышение роли профилактических мероприятий, внесение информации в информационные системы и доступность информации о видах государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, создание регионального реестра обязательных требований.

«Увеличение количества профилактических мероприятий за счет снижения количества проводимых плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, увеличение доли предупреждений от общего числа наказаний, внедрение практики применения проверочных листов напрямую влияет на состояние инвестиционного климата региона», – отметил Сергей Курбатов.

В Липецкой области практически завершена работа по созданию соответствующей нормативной правовой базы, разработаны проекты программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год.

Ведется наполнение информационных систем в сфере контрольной (надзорной) деятельности, что позволит устранить избыточное давление на бизнес, организовать обратную связь между контрольными (надзорными) органами и контролируемыми лицами, сделать контрольную (надзорную) деятельность более прозрачной. В регионе данная работа ведется в соответствии с дорожной картой Минэкономразвития РФ.

Вопросы реформы контрольной (надзорной) деятельности находятся на постоянном контроле губернатора Липецкой области. «Необходимо стимулировать представителей бизнеса к добросовестному соблюдению ими обязательных требований. Приоритетом должно стать не наказание, а предупреждение и профилактика причинения вреда или ущерба», – считает Игорь Артамонов.