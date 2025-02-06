Жители Липецкой области могут принять участие в онлайн-занятиях для старшего поколения, которые организует Банк России. Ознакомится с материалами можно на официальном портале pensionfg.ru. Вебинары бесплатные, продлятся до 18 апреля.

На тематических занятиях расскажут о самых распространённых видах мошенничества и способах, с помощью которых злоумышленники похищают конфиденциальную информацию для получения доступа к деньгам. Липчане узнают, как защитить себя и свои сбережёния от аферистов, а также освоят новые технологии безналичных платежей, научатся избегать ошибок при оформлении вкладов и других банковских услуг.

«Липчане старшего поколения — одна из самых уязвимых для мошенников категорий, ведь их финансовый опыт был накоплен в иных экономических реалиях. В современном мире у аферистов появились новые инструменты воздействия и уловки для своих жертв. Уроки финансовой грамотности помогают пожилым избегать финансовых ловушек, лучше управлять своими сбережениями и сохранять уверенность в завтрашнем дне», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В прошлом году жители региона посмотрели занятия по финансовой грамотности более 6,5 тысячи раз, сообщили в липецком отделении Банка России.