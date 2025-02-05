Новый сезон Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» начался в Липецкой области. Для школьников подготовили три образовательных модуля — «Защита от спама», «Резервное копирование данных», а также «Создавай новое с искусственным интеллектом», созданный при поддержке отечественной нейросети GigaChat.

«Цифровой ликбез» — это серия просветительских мультипликационных роликов, благодаря которым на понятных примерах дети учатся цифровой грамотности и кибербезопасности. Школьникам расскажут, как верно написанный промпт для нейросети помогает в учёбе и творчестве, а также познакомят с темой правильного хранения важной информации и резервного копирования. Также дети научатся защищаться от спама.

Уроки «Цифрового ликбеза» будут проводится в школах. Ролики также можно изучить самостоятельно на сайте digital-likbez.datalesson.ru до 3 марта 2025 года. На портале опубликованы и методические материалы для педагогов. В региональном минцифры отметили, что содержание уроков соответствует целям и задачам нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Такие образовательные материалы, повышающие цифровую грамотность наших ребят, должны быть обязательно вписаны в школьную программу. Дети должны понимать, как работают современные технологии, и активно пользоваться ими не только в жизни, но и в учёбе. Ещё один важнейший аспект — кибербезопасность наших школьников: умение безопасно пользоваться Интернетом и при необходимости защититься от мошеннических схем», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.