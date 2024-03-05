Единое телекоммуникационное пространство создано для медицинских учреждений Липецкой области. По заказу правительства Липецкой области «Ростелеком» организовал защищенную виртуальную корпоративную сеть передачи данных для 178 больниц и поликлиник региона. Созданная сеть станет в дальнейшем базой для внедрения в работу медучреждений аналитических систем на основе искусственного интеллекта.

Новые технологии не заменят человека, но позволят разгрузить врачей и медперсонал, дадут доступ к высококлассному медицинскому обслуживанию жителям даже самых отдаленных районов. Сегодня уже существует программное обеспечение, которое в автоматическом режиме анализирует флюорографические снимки, результаты КТ и МРТ, лабораторные исследования. Однако для работы такого софта требуется современная инфраструктура: не просто высокоскоростной доступ к интернету в каждой клинике, а единая защищенная сеть передачи данных.

«Сфера здравоохранения — очень важная и ответственная. Здесь сочетаются новейшие научные достижения и лучшие человеческие качества.Наша задача — сделать медицину доступной, улучшить систему здравоохранения. Цифровые технологии могут помочь нам в этом», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» многие услуги перевели в электронный формат. Липчане уже давно имеют возможность записаться на прием с помощью портала госуслуг, вызвать врача на дом через единую диспетчерскую службу, получить телемедицинскую консультацию, оформить электронный больничный или направление на проведение медико-социальных экспертиз.

«Внедрение искусственного интеллекта — следующий этап на пути модернизации медицинского обслуживания. Мы подготовили для него базу, создав единую защищенную IT-инфраструктуру для медучреждений в городах и районных центрах. В ближайших планах — подключение к ней 150 фельдшерско-акушерских пунктов и кабинетов врачей общей практики в районах», – отметил начальник управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко.