Генеральный директор платформы для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко посетила центр «Мой бизнес» в Липецке. В рамках деловой поездки она провела круглый стол на тему: «Развитие и защита бизнеса в цифровой сфере». В нем приняли участие представители органов власти, надзорных органов, общественных деловых объединений, образовательных организаций, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области.

Элина Сидоренко рассказала о правовых возможностях защиты бизнеса, частых ошибках, которые совершают предприниматели при совершении сделок, заключении госконтрактов, подготовке отчетности. Она отметила, что необходимо обеспечивать защиту добросовестным предпринимателям. Либерализация подходов к контрольно-надзорной деятельности обязательно должна сопровождаться государственными мерами, направленными на повышение юридической грамотности предпринимателей.

В 2022 году между АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») и АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» было подписано соглашение о сотрудничестве. Также соглашения с Платформой заключили Липецкая ТПП, Фонд поддержки предпринимательства, региональные отделения «Опора России» и «Деловая Россия».

Любой предприниматель региона может получить всестороннюю поддержку для подачи обращения на неправомерное действие правоохранительных органов сразу в центральный аппарат того ведомства, с которым возникла конфликтная ситуация. Ни одно обращение на платформу «ЗаБизнес.РФ» не остается без внимания.

«Важно, чтобы такое взаимодействие было системным. Основная задача государственно-частного партнерства – создать такую среду, которая позволяла бы бизнесу чувствовать себя уверенно и комфортно», – отметил директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«В регионе постоянно прорабатываются новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень. Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую».