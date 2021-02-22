Преподаватель-организатор ОБЖ лицея №1 Курбанбай Эрешевич БАЗАРОВ за долголетнюю деятельность в школе подготовил много тех ребят, кто потом стал офицером

Сам он родом из Туркмении, города Чарджоу. Оказался в наших краях когда-то по приглашению земляка-друга, обучавшегося в Липецком пединституте.

— У меня в семье было 5 сестёр и брат, — рассказывает о себе Курбанбай Эрешевич, — старший брат служил в Погранвойсках, на границе с Афганистаном. Меня призвали в Марийскую АССР, в Йошкар-Олинскую дивизию Ракетных войск стратегического назначения. В целом лишь с теплотой вспоминаю об армейской жизни. Наверно, все мужчины скажут: армия на самом деле многому учит.

Когда отслужил, его земляк позвонил из нашего края и пригласил на рабфак Липецкого пединститута. Так и оказался в нашем регионе. Очень интересно познакомился с будущей супругой Надеждой Михайловной. В самый первый день приезда немного «запутался» в кабинетах деканата, а она, староста группы, вызвалась проводить гостя из южной Республики.

В 1987-м молодожёны, окончив пединститут, приехали по распределению в Новопетровскую школу, тут глава семейства стал военруком, а его жена — физиком.

— Очень хорошо и радушно нас тогда встретили директор Татьяна Викторовна Ермолаева и весь коллектив. Мы проработали там 3 года.

С самого начала 90-х гг. Базаровы проживают в Добринке. Надежда Михайловна преподаёт в техническом училище, а Курбанбай Эрешевич — в лицее.

По роду деятельности ему часто приходится готовить ребят к различным смотрам строевой подготовки, выезжать с ними на соревнования.

— Вёл кружок «Юный водник», позднее на его базе предложили открыть кадетский класс. На тот момент таких корпусов по всей нашей области были только единицы. Мы, можно сказать, стояли у истоков кадетского движения.

Курбанбай Эрешевич показывает огромное количество фотографий, на которых изображён он сам со своими подопечными. Учитель гордится, что добился с кадетами достаточно высоких результатов.

К.Э. Базаров с одной из знамённых групп.

На основе команды лицея создавали сборную Липецкой области, какая потом несколько лет подряд представляла наш регион на межрегиональных соревнованиях в Тамбове, Калуге, Курске, Иваново… И везде Базаров, разумеется, сопровождал своих ребятишек. А в кадетских корпусах, как известно, не всегда отличники обучались. Приходилось к каждому находить подход, стимулировать. Опять те же выезды играли большую роль.

— Не раз с ребятами бывали в Липецком авиацентре, где и себя мы показывали, выступления асов смотрели. Начиналось же там традиционно всё со смотра строя и песни на плацу. Разумеется, лишь лучшие туда попадали, поэтому мальчишкам было куда расти. 9 Мая и накануне вечером все добринцы спешат к площади Воинской Славы. Мы с восхищением смотрим на почётный караул из школьников, каких готовят учителя ОБЖ первой и второй школ п. Добринка. Значит, и К.Э. Базаров. Пусть пока мальчишки (и девчонки) — это не кремлёвские солдаты, но всё же. Да и у наших парней возникает возможность потом показать себя всей стране. Так, например, произошло с воспитанником Романом Болдиным: он из школьной знамённой группы «перелетел» в знамённую группу Воронежской военно-воздушной академии, а потом с историческим знаменем шагал на Параде Победы по Красной площади.

Лицеисты в Липецком авиацентре. Алексей Смочилин (справа) стал офицером.

И таких воспитанников у Курбанбая Эрешевича много. Боясь кого-то не вспомнить, всё же называет некоторые имена:

— Например, Николай Злобин был у нас командиром взвода, десантник, стал инструктором. В благодарственное письмо от командира части за его мужество. Алексей Смочилин — кадровый офицер, служит сейчас в столице, здесь участвовал во всех соревнованиях, какие только организовывались по линии кадетов и спасателей. Ещё один наш командир взвода, Александр Булавин, поступил в своё время в Рязанское десантное, прошёл «горячие точки». Никита Бутрин тоже курсант Воронежской воздушной академии. Очень рад за ребят. При встрече обычно парни говорят мне спасибо за те знания и навыки, что смог вложить в них на школьном уровне. Наверно, это наивысшая похвала для учителя.

К.Э. Базаров ещё предлагает, чтоб почётный караул у памятника стоял не с 8 мая, а с первого числа, к примеру. Говорит, пусть другие школы своих ребят тоже выставят, чтоб родители и бабушки с дедушками ими погордились. Мало ли — вдруг это тоже для кого-то станет толчком, чтоб выбрать своей судьбой защиту Отечества.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива К.Э. Базарова.