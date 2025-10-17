Защиту от киберугроз обсудили в Липецке специалисты из восьми субъектов страны

Межрегиональный форум «Реалии и Стратегии КиберБезопасности» прошёл в Липецке на площадке кампуса «Школы 21». Он собрал более 200 специалистов в сфере информационной безопасности из восьми регионов страны. Мероприятие, организованное компанией «Региональные Системы Комплексной Безопасности» (РСКБ) и министерством цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области при поддержке профильных ведомств, стало площадкой для обсуждения актуальных киберугроз и выработки стратегий защиты. В рамках форума работали три специализированных трека: технический, «Кибербезопасность в здравоохранении» и «Кибербезопасность и финансовая культура».

Эксперты и представители власти обсудили широкий круг вопросов. Глеб Покатович, врио директора НИФИ Минфина России, указал на уязвимость перед киберугрозами всех поколений, а министр цифрового развития и ИИ Липецкой области Станислав Корниенко продемонстрировал успехи региона в AI-трансформации. Опытом построения эффективных систем защиты поделились коллеги из Рязанской и Воронежской областей. Особое внимание участников форума — роли искусственного интеллекта (ИИ) в кибербезопасности: руководитель GR-лаборатории «Сбера» Артур Коробкин спрогнозировал, что доля атак с применением ИИ достигнет 75% к концу года. Практические кейсы и решения представили эксперты компаний-партнеров, включая Positive Technologies, MONT, UserGate и других.

Предполагается, что достигнутые на форуме договоренности и представленные решения будут способствовать повышению надежности систем информационной безопасности в государственных структурах, медицинских и финансовых организациях Липецкой области и других регионов. Для консультаций по вопросам повышения киберзащиты РСКБ готовы оказать профессиональную поддержку по телефону +7(4742)72-10-72.

«Повышение уровня цифровой безопасности — одна из важных задач для развития региона. Подобные форумы позволяют не только обменяться лучшими практиками, но и консолидировать усилия власти, бизнеса и экспертного сообщества для построения надежной защиты от киберугроз», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.