Церемония вручения заслуженных наград жителям Липецкой области состоялась в правительстве региона. Торжество было приурочено к значимому государственному празднику – Дню Конституции РФ, который отмечается сегодня.

Награды липчанам вручили первый заместитель губернатора региона Александр Рябченко и заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов, Герой России Владимир Богодухов. Приветствуя героев дня, Александр Рябченко сказал: «Сегодня мы чествуем тех, кто встал на защиту страны и живущих на нашей земле людей, каждого из нас, липчан и жителей других российских регионов. Вы – настоящие патриоты, с которых мы берем пример высокого служения Родине. Вы внесли свой особый значимый вклад в историю России, его невозможно переоценить. От имени губернатора региона Игоря Артамонова, и всех жителей Липецкой области благодарю вас, ваших родных и близких, поддержавших решение сражаться за Родину. Мы всегда поможем вам и вашим семьям, мы вместе с вами до нашей общей Победы».

За самоотверженность и мужество при исполнении служебного долга медаль «За отвагу» вручена участнику специальной военной операции Денису Власову. Почетным знаком правительства области «Во славу земли Липецкой» за участие в СВО, мужество и отвагу награжден заместитель начальника пожарной части №37 поселка Агроном Лебедянского района управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, доброволец Николай Дронов. Жительница Чаплыгинского района Тамара Крестинина вяжет теплые вещи для бойцов, защищающих Родину. За активную гражданскую позицию и поддержку участников СВО она награждена Почетной грамотой губернатора Липецкой области. В госпитали и на фронт для военнослужащих Тамара Крестинина отправляет не только носки и варежки, но и выращенные собственными руками овощи. Их она передает в кулинарный батальон движения «Своих не бросаем».