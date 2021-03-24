Учитель информатики гимназии №12 Алла Волкова вошла в состав экспертного Совета при комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Об этом сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

– После победы на Всероссийском конкурсе «Учитель года» в 2015 году меня достаточно часто стали приглашать в различные органы управления, в том числе – в Совет Федерации. Я не раз становилась участником круглых столов, например, по развитию педагогического образования в нашей стране, по вопросам содержания государственных образовательных стандартов, – рассказывает Алла Волкова.

По результатам работы кандидатуру липецкого педагога предложили для включения в состав экспертного Совета. Учитель из Липецка и ещё 15 профессионалов со всей страны стали участникам секции «Общее и среднее профессиональное образование».

– На обсуждение будет выноситься весь спектр вопросов, касающихся системы образования. Это и содержание образования, и педагогическая деятельность, и аспекты воспитания. Перед принятием того или иного документа на государственном уровне по нашему профилю он проходит через обсуждение в Совете Федерации, в котором принимает участие и экспертный Совет, – говорит педагог.

Напомним, Алла Волкова имеет за плечами 19 лет преподавания, 18 из которых посвятила липецкой гимназии №12. Помимо победы в федеральном этапе конкурса «Учитель года», становилась лучшей в конкурсе учителей в рамках Национального приоритетного проекта «Образование» в 2009, 2013 и 2019 гг. По результатам деятельности по разработке и использованию новых цифровых образовательных ресурсов Алле Волковой присвоен статус «Образцовый учитель SMART Международного уровня» в рамках Всемирной программы компании SMART Technologies (Канада). Также педагог является экспертом Академии Минпросвещения и Федерального института оценки качества образования. Имеет звания Почетный работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный работник образования Липецкой области.