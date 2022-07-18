Во время ливня в многоквартирном доме на ул. Октябрьской, д. 1 в г. Липецке произошло залитие в одном из подъездов. На место сразу же выехали специалисты ФКР Липецкой области и представители подрядной организации, которые выполняют капитальный ремонт крыши. Однако, данное залитие произошло не по причине проводимых на кровле работ.

Выяснилось, что произошел засор ливневой канализации. Ветки, грязь и другой мусор спустились по трубе, на уровне первого этажа произошел затор, вследствие чего набрался столб воды, и труба разошлась по стыку в третьем подъезде.

В течение 30 минут после залития течь была устранена, целостность трубопровода восстановлена.

В ФКР обращают внимание, что прочистка ливневой канализации должна проводиться в рамках текущего ремонта управляющей компанией.