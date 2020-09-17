Застолье в Петровском закончилось убийством

В Добринском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства 39-летнего местного жителя.

По предварительным данным следствия, 16 сентября 2020 года ранее судимый за особо тяжкое преступление местный житель пришёл в гости к своему 39-летнему знакомому. В жилом доме в п. Петровский мужчины распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате 43-летний подозреваемый нанёс удар ножом потерпевшему и скрылся с места происшествия. Труп потерпевшего обнаружила его мать.

Следователем Грязинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.