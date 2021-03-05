Застройщика домов по ул. Ударников, д.24 и ул. Б. Хмельницкого д.3 проверят на нарушения федерального закона «О долевом строительстве»

Управлением строительства и архитектуры Липецкой области инициирована проверка застройщика ООО СЗ «Строймастер» по вопросу нарушения 214-ФЗ «О долевом строительстве».

Проверка назначена на основании обращений участников долевого строительства многоквартирных жилых домов по ул. Ударников, д.24 и ул. Б. Хмельницкого д.3 о нарушении прав граждан и закона о долевом строительстве, а также по результатам анализа информации, размещаемой застройщиком в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) на сайте наш.дом.рф.

В соответствии с законодательством в адрес застройщика направлен запрос на предоставление документов для проверки. В случае выявления нарушений закона застройщику грозит административная ответственность в виде штрафа.

Напомним, вышеуказанные дома начинал строить недобросовестный застройщик ООО «ЛИСК».

Строительство многоэтажного дома на 190 квартир с подземной парковкой по ул. Б. Хмельницкого, 3 было начато в 2015 году. На момент застройки 65 человек заключили договоры долевого участия. Дом должен быть сдан весной 2018 года, но спустя полгода он был признан проблемным объектом. А спустя год право на продолжение стройки перешло к новому застройщику. Планируется, что дом будет сдан в эксплуатацию в декабре 2021 года.

Дом на улице Ударников также входил в число так называемых проблемных домов, дольщики которых долгие годы не могли получить свое жилье. Его история строительства началась в далеком 2014 году. На стадии строительства было зарегистрировало 167 договоров долевого участия. В 2016 году все работы были приостановлены, а спустя еще два года многоэтажка была внесена в реестр проблемных объектов. В 2019 году стройка возобновилась, а в конце 2020 года дом был сдан.