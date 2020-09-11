Затапливаются подвалы и донимают комары с мошками. В мэрии Липецка предложили варианты решения проблем жителей №4 по улице Индустриальной

На прошлой неделе жители совместно с депутатом горсовета Верой Урываевой обратились к главе Липецка с просьбой решить комплекс проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно. Тогда Евгения Уваркина выехала на место и совместно со специалистами профильных городских департаментов изучила ситуацию. По её поручению была создана специальная комиссия. Вчера, 10 сентября, к жителям выехал первый вице-мэр Константин Востриков. Он доложил о результах проведённых работ и предложил варианты решения.

Основная проблема дома — затопленные подвальные помещения. Специалисты УК отметили, что причина в грунтовых водах. Их откачивают ежедневно, а в одном подъезде даже круглосуточно. Однако, буквально за сутки уровень воды восстанавливается.

В результате изучения топоплана и схемы коммуникаций комиссия установила, что рядом с домом проходит ливневая канализация.

Константин Востриков озвучил временное решение – в подвале установят насос и проложат трубопровод длинной 60 метров до колодца ливневки. А в 2021 году в рамках ремонта улицы Индустриальная проведут необходимые работы для восстановления естественного оттока вод.

– Из-за постоянной сырости в подвалах завелись мошки и комары, они поднимаются в квартиры по вентиляции. Нам нужна санитарная обработка, – пожаловались жители вице-мэру.

Константин Востриков поставил задачу перед управляющей компанией — решить этот вопрос к середине следующей недели.

Помимо проблемы с содержанием подвальных помещений местные жители обратились к Константину Вострикову с просьбой отремонтировать детскую площадку, расположенную во дворе.

– Есть несколько способов установить новую или отремонтировать существующую игровую зону, один из них — программа «Инициативное бюджетирование». Но здесь важно участие самих жителей, их желание и готовность включаться, совместными усилиями с властью делать городские пространства лучше, – подчеркнул первый вице-мэр.