Прокуратура Становлянского района выявила нарушения федерального законодательства при содержании территории дошкольного образовательного учреждения, расположенного в с. Становое.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на администрацию образовательных учреждений возлагается обязанность по охране здоровья воспитанников, включая профилактику несчастных случаев.

В частности, в условиях неблагоприятных климатических факторов, связанных с образованием наледи, должна быть организована регулярная очистка кровель зданий.

Однако на момент проверки в детском саду козырек здания, крыша беседки для детей не были очищены от снега и ледяных образований, что представляло угрозу их жизни и здоровью.

С целью устранения нарушения в отношении заведующей детским садом прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 5.3 КоАП Липецкой области (непринятие мер по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек).

Должностному лицу грозят штрафные санкции в размере от 3 тыс. до 10 тыс. рублей.