Капитальный ремонт детского сада «Малышок» в селе Панино Добровского округа стартовал в апреле этого года. Его проводят на средства из областного бюджета. Выполнено уже больше 90% работ. Строители обещают успеть к октябрю. Помимо этого, наведут порядок и на прилегающей территории.

Детский сад «Малышок» рассчитан на 50 детей. В здание 1972 года за все годы проводились лишь косметические и текущие ремонты. А в этом году – полностью поменяли кровлю, электрику, системы водоснабжения и отопления, провели отделку внутренних помещений, отремонтировали фасад в желтом, коралловом и зеленом цветах.

Как сообщили в управлении строительства и архитектуры Липецкой области, до конца года в регионе капитально отремонтируют 25 дошкольных учреждений. «Капитальные ремонты в дошкольных образовательных учреждениях, которые сейчас проводятся в регионе, можно назвать настоящим преображением. Садики становятся современными пространствами, в которых учтены все стандарты развивающей среды и требования безопасности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.