Выездное совещание, посвященное вопросу обеспечения работ по капитальному ремонту ГТС водохранилища, заказчиком которых является управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, состоялось сегодня в селе Ярославы Данковского района. В рабочей встрече приняли участие представители Росводресурсов, управления экологии, администрации сельского поселения, подрядных организаций.

«Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет, цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Капремонт ГТС водохранилища в селе Ярославы начался в 2020 году, и в нынешнем работы будут завершены. Общая стоимость составит около 7 млн рублей. Итогом станет безопасное техническое состояние ГТС, что обеспечит улучшение качества жизни более 300 жителей населенного пункта и безопасность их имущества, а также предотвратит возникновение аварийной ситуации на ГТС, разрушение автодороги и, следовательно, нарушение транспортной связи между селами Данковского района, разрушение линии ЛЭП.

«В рамках национального проекта «Экология» одним из ключевых направлений является сохранение уникальных водных объектов. И большое значение для достижения этой цели имеет обеспечение безопасного состояния гидротехнических сооружений», – подчеркивает заместитель начальника областного управления экологии и природных ресурсов Андрей Мартынец. Всего на территории Липецкой области расположены 334 гидротехнических сооружения на поверхностных водных объектах. На 40 из них за последние пять лет за счет средств федерального и областного бюджетов выполнены работы по ремонту.