Капитальный ремонт второго корпуса школы №8 в Ельце на улице Ефремовской стартовал в марте этого года. К 1 сентября планируется завершение основных работ. Останется только навести порядок после ремонта и расставить мебель. Это первый капремонт здания, которому в следующем году исполнится 60 лет.

В этом корпусе занимаются учащиеся 1-9 профильных классов – кадетских и казачьих. Всего 250 учеников. У них особый распорядок дня. Перед занятиями – построение и зарядка. Потом учёба – с углубленным изучением истории и военного дела, много внеурочной деятельности. В обновленном учреждении учтены все особенности такой программы.

Капремонт проводится по программе «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования», на него предусмотрено 216 млн рублей – из федерального, областного и муниципального бюджетов. Из стандартного – обновлены крыша и фасад, заменены все коммуникации, проведен ремонт внутренних помещений. Из нестандартного – реорганизовано пространство. На первом этаже теперь будет удобный гардероб, отдельные столовая и актовый зал. Раньше они находились в одном месте. Кроме того, создано много помещений для кружков, в том числе кабинет робототехники, сделан удобный спортзал, шахматная гостиная, музей казачества. Продумано оформление рекреаций. На стенах – виды Ельца, потрет известного земляка Ивана Бунина и его цитаты, мотивирующие надписи. Всё это должно нести воспитательную нагрузку.

«Школы Липецкой области после капремонтов просто не узнать. Из советских учреждений с определенным набором проблем в виде холодных помещений зимой, протекающих крыш, устаревших мебели и наглядного методического материала они превращаются в современные организации, в которые дети ходят с удовольствием. Эта работа обязательно будет продолжена. Все юные жители Липецкой области заслуживают учиться в хороших условиях», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.