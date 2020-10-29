Завершается капремонт школы в Большой Поляне Тербунского района

В школе села Большая Поляна Тербунского района завершается капитальный ремонт. Он проводится впервые за 40 лет с момента постройки здания. Управление строительства и архитектуры Липецкой области выделило на эти цели почти 16 миллионов рублей.

Строители заменили кровлю, старые деревянные оконные рамы, электропроводку, систему вентиляции. В спортзале постелили специальное покрытие и оборудовали душевые, которых раньше не было, смонтировали водонагреватели. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья организовали отдельный вход.

Во всей школе вместо обычных ламп накаливания установили энергосберегающие, обновили старое напольное покрытие, поменяли автоматическую пожарную сигнализацию. На каждом этаже для школьников теперь есть питьевые фонтанчики. Центральный вход стал полностью стеклянным, а фасад утепленным.

Учебный год в школе начался вовремя. К этому моменту все внутренние работы были завершены. Здесь обучаются 96 школьников, как местных, так и из соседних сёл: Новосильское, Озёрки, Каменка и Вислая Поляна.

«У нас ещё много работы по улучшению условий жизни населения в сёлах региона, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Сельские территории должны развиваться. Будем создавать для этого необходимые условия».