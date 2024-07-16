Модернизация очистных сооружений в городе Грязи выполнена более чем на 70%. Подрядчик закончил практически все работы по обновлению здания механической очистки и воздуходувок. Сейчас специалисты устанавливают системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Ведется модернизация одного из аэротенков, где монтируют новые системы перемешивания и рециркуляции.

Производительность очистных сооружений после обновления увеличится вдвое – до 12 тысяч кубических метров. Улучшится качество очистки стоков. Очистные сооружения обслуживают не только город Грязи, но и район, а также предприятия особой экономической зоны «Липецк». На обновление коммунального объекта направлено более 160 млн рублей в рамках специального казначейского кредита. Также за счёт СКК в регионе в этом году реконструируют очистные сооружения в посёлке совхоза Агроном Лебедянского района и канализационную насосную станцию в Данкове.

Модернизация этих объектов позволит не только снизить аварийность сетей и нарастить мощность, но и улучшит экологическую обстановку», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.