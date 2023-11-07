Более 26 млн рублей было выделено на капитальный ремонт первого этажа поликлиники Краснинской районной больницы площадью 500 квадратных метров. Работы стартовали в июле в рамках федерального проекта модернизации первичного звена и национального проекта «Здравоохранение».

На текущий момент закончены инженерные и демонтажные работы, проводится отделка помещений, входной группы медучреждения, проводится ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков. Для маломобильных групп населения будет установлен пандус и сделан тактильный путь. Уже ведется разработка дизайна помещений, закупается комфортная мебель и необходимые медицинские изделия.

В обновленной поликлинике прием будут вести врачи-терапевты, невролог, психиатр, гинеколог, офтальмолог, хирург, врачи функциональной диагностики. Также будут созданы условия для улучшения лечебно-диагностического процесса, профилактики и диспансеризации. В следующем году планируется начало ремонта второго этажа.

Поликлиника Краснинской районной больницы обслуживает более 12 тысяч населения, плановая мощность медицинского учреждения составляет 180 посещений в смену. Медицинскую помощь оказывают 18 врачей и 85 человек среднего медперсонала. Трое специалистов – участники региональной программы «Земский фельдшер». Всего в Краснинском районе действуют 12 фельдшерско-акушерских пунктов и три отделения общей врачебной практики. «Краснинская больница перенесла много испытаний и проблем, что не самым лучшим способом отражалось на жителях. Но последнее время мы видим, что система здравоохранения в муниципалитете начинает налаживаться. Надеемся, что тенденция сохранится», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.