Всего четыре дня остается до окончания приема заявок на пятый сезон конкурса «Лидеры России». Он проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей».

«Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Такие управленцы должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры – это залог победы», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок из всех регионов России. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от 2 лет. В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации и сопровождение.

У всех желающих есть последняя возможность до 14 мая зарегистрироваться на сайте http://лидерыроссии.рф/, заполнить анкету и загрузить видеоинтервью. Конкурс «Лидеры России» открывает новые возможности для жителей страны. Липчане, успейте присоединиться и заявить о себе на всю Россию!