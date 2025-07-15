Завершается приём заявок на вторую смену «IT-искусство» Всероссийского форума «Область будущего»

Завершается приём заявок на участие во второй смене «IT-ИСКУССТВО» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Область будущего», организованного платформой Росмолодёжь.Форумы. По словам организаторов, мероприятие станет ключевой площадкой для профессионального развития и обмена опытом среди молодых специалистов в сфере цифровых технологий и креативных индустрий.

В рамках одной смены, которая пройдёт с 9 по 13 сентября, запланированы два тематических трека: «IT-ИСКУССТВО» для специалистов в области цифрового искусства, дизайна виртуальной среды и разработки VR/AR-решений от 18 до 35 лет и «Первые в ИСКУССТВЕ» для участников Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», проявляющих интерес к цифровому творчеству от 14 до 17 лет.

«Форум даёт молодым специалистам отличный шанс проявить себя, помогает развивать перспективные проекты и готовит кадры для IT и креативных индустрий. Уверен, что для каждого участника это будет важный шаг в карьере», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для подачи заявки необходимо перейти по ссылке. Также среди участников форума предусмотрен розыгрыш грантов от 5 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Информацию также можно получить на сайте.