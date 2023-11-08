Реконструкция моста через реку Хавенка на дороге, ведущей к селу Буховое Чаплыгинского района, завершается. Подрядчик – компания «Ремстройдорсервис» — построил новый высоководный мост рядом со старым, по которому пока еще идет движение. Прежнюю переправу соорудили несколько десятилетий назад хозспособом, она не отвечала нормативным требованиям, а однажды даже сломалась под весом лесовоза, ее закрывали и срочно укрепляли.

У нового, прочного моста три пролета по 15 м. Для опор специалисты смонтировали 16 буронабивных свай, которые уходят на глубину до 13 м. На сегодня готовы все несущие конструкции, укреплены конусы, построены подъезды к мосту, смонтирована экологичная система водосбора с фильтрацией сточных вод, обустроены метровые пешеходные зоны. В настоящее время подрядчик готовится укладывать на объекте асфальтобетонное покрытие. Пустить там движение планируется в этом году.Мостостроителям предстоит также демонтировать остатки старой дороги. Все работы обойдутся в 113 млн рублей.

Всего в текущем году в Липецкой области ремонтируют рекордное количество переправ – 21. Три сданы, еще девять планируется принять в эксплуатацию до конца года, работа на остальных будет закончена в 2024 году.

«Последние несколько лет в области проводится большой объем ремонтных и строительных дорожных работ с привлечением колоссальных федеральных средств. Качество магистралей значительно улучшается. Будем стараться не снижать темп и в будущем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.