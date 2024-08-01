Завершается реконструкция сетей водоснабжения в Добровском округе. До конца года заменят самые изношенные участки сетей на 13 улицах в семи крупных селах. Будет проложено более 11 километров новых труб. Качество водоснабжения улучшится для порядка 1000 человек. В самом Добром в завершающей стадии сложный проект по замене 1,7 километра сетей водоснабжения. Строительно-монтажные работы выполнены на 90%.

«Обеспечение граждан качественным водоснабжением – один из приоритетов создания комфортных условий для жизни в Липецкой области. Работы по обновлению коммунального хозяйства и строительство новых мощностей ведутся постоянно с привлечением средств бюджетов всех уровней, а также с использованием иных доступных финансовых инструментов», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По информации управления ЖКХ Липецкой области, одним из наиболее трудоемких этапов проекта в Добром стало строительство двух дюкеров крупного диаметра, каждый длиной 400 метров, под руслом реки Воронеж. Работы проводились на значительной глубине с использованием специальной техники и осложнялись наличием известняковых пород. Два новых участка труб обеспечат бесперебойное водоснабжение более 100 домов. Один из дюкеров будет использоваться постоянно, а второй – как резервный на случай ремонта основного трубопровода, что исключит перебои в подаче воды для жителей.

Проект реализуется по программе модернизации коммунальной инфраструктуры при финансовой поддержке из федерального бюджета. Куратором программы выступает Минстрой России, оператором – Фонд развития территорий. В целом по этой программе в Липецкой области до конца текущего года запланированы модернизация и строительство 66,9 километра инженерных сетей в 12 районах и муниципальных округах. В результате качественные коммунальные услуги получат 6700 жителей региона.

Как отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, сейчас в регионах страны самый разгар строительно-монтажных работ, ожидается, что к осени динамика по вводу объектов существенно возрастет. В целом в регионах Центрального федерального округа по программе модернизации коммунальной инфраструктуры с 2023 года ввели в эксплуатацию 95 километров инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. В результате качество коммунальных услуг улучшилось для 87 тысяч жителей. В частности, в Липецкой области ввели порядка восьми километров сетей, в том числе завершили работы на участках в Воловском округе, Грязинском и Лев-Толстовском районах.