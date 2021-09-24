Работы по реконструкции участка трассы Липецк-Данков в районе Новой Деревни выполнены почти на 90%. Ремонт ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Было разобрано старое покрытие, проведены земельные работы, заново сделано основание из песка и щебня, заменены водопропускные трубы. Сейчас подрядчик укладывает верхний слой асфальтобетона на последнем отрезке. Затем дорожники займутся благоустройством. Толщина трёхслойного покрытия составит 20 сантиметров, сообщает региональное управления дорог и транспорта.

Вблизи примыканий второстепенных дорог и остановок теперь есть переходно-скоростные полосы, на опасных участках будет барьерное ограждение и освещение, обновятся дорожные знаки и разметка. Цена контракта составляет 450 млн рублей. Работы ведёт компания «ДСУ-1 г. Рогачёв».

Ещё два километра трассы Липецк-Данков, проходящей через село Сухая Лубна – реконструирует ООО «Аркс-7». Задача такая же: довести отрезок автодороги до норм второй технической категории. Работы обойдутся в 187,5 млн рублей.

Трасса Липецк-Данков соединяет областной центр с Данковом и Лебедянью, районами с развитым сельскохозяйственным и промышленным производством, а также является самой короткой дорогой от областного центра до федеральной трассы М4 «Дон». Автодорога несёт серьёзную транспортную нагрузку, которая, по оценкам специалистов, будет только расти. Реконструкция трассы поэтапно ведётся с 2013 года. Сейчас завершается подготовка проектной документации на очередной участок в Лебедянском районе, основные работы там начнутся в 2022 году.

«Без разветвлённой дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые ставит перед нашим регионом время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность Липецкой области», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.