Завершается ремонт дороги Елец-Долгоруково-Тербуны

В Елецком и Долгоруковском районах в этом году дорожники обновляют почти 11 км трассы Елец – Долгоруково – Тербуны, которая входит в опорную сеть региона. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на двух участках. Первый длиной 3,6 км проходит от села Воронец до Чернышевки, второй – от поворота на Красное до конца Стегаловки.

На обоих объектах выполнены основные асфальтобетонные работы. Этому предшествовала серьезная подготовка: подрядные организации устранили многочисленные просадки покрытия, укрепив дорожное основание на проблемных местах для долговечности нового покрытия.

Сейчас рабочие устанавливают водосбросы на участках с уклоном для эффективного отвода воды, проводят ремонт водопропускных труб и меняют барьерные ограждения. На первом участке уже нанесена дорожная разметка. Полностью все работы планируется завершить до конца осени.

Большая транспортная нагрузка на трассу, соединяющую три района, привела к сильному износу покрытия. Ремонт необходим практически по всей протяжённости дороги. Уже заключен контракт на ремонт в следующем году еще одного четырехкилометрового отрезка. Кроме того, на 7 км планируют провести капитальный ремонт с устройством нового основания, сейчас идёт подготовка проектной документации.

Всего в 2025 году в Липецкой области планируют сдать в эксплуатацию после ремонта 270 км региональных автомобильных дорог. Более 75 км из этого объема относятся к дорогам опорной сети, что позволит повысить транспортную связность и безопасность дорожного движения в регионе.