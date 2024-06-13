Завершается укладка нового асфальтобетонного покрытия на 16-километровой дороге Троекурово – Урусово в Чаплыгинском районе. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На маршруте от Чаплыгина к музею-усадьбе П.П. Семёнова-Тян-Шанского это последний участок, который нуждался в серьёзном ремонте. Подрядчику – компании «Дорожник» – предстоит еще закончить ремонт водопропускных труб, укрепить щебнем обочины, обустроить съезды и остановки, заменить барьерное ограждение и нанести разметку. Ранее, начиная с 2019 года, поэтапно были отремонтированы дороги Чаплыгин – Троекурово и Урусово – Рязанка. Теперь две туристические локации – Чаплыгин и Рязанка – связывает ровная дорога общей протяжённостью более 45 километров.

«Эти места являются популярными достопримечательностями как среди липчан, так и гостей из других регионов. Замечательно, что теперь туристы смогут добраться сюда по хорошей дороге, чтобы получить удовольствие от знакомства с историей и культурой», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году в Чаплыгинском районе ремонтируют также шесть километров дороги к Колыбельскому и Буховому и шесть километров дороги от Чаплыгина к трассе Р-122 «Каспий». На последнем участке «Липецкдоравтоцентр» начал укладку выравнивающего слоя. Своей очереди ждут 10 километров дороги Чаплыгин – Лозовка, там работы в ближайшие месяцы выполнит ДСУ-2. Всего в текущем году в Липецкой области планируется отремонтировать не менее 430 километров региональных дорог во всех округах.