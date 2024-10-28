Завершается ремонт шестикилометрового участка дороги Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь, который ведет от трассы Липецк-Чаплыгин к центру села Доброе. Оживлённую и востребованную дорогу приводят в порядок благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик «ДСУ-2» укладывает два слоя нового асфальтобетона по основному ходу дороги и на примыканиях, приводит в порядок остановки, укрепляет асфальтовой крошкой обочины, меняет ограждение и знаки.

Этот участок дороги, проходящий через улицу Ленина и Советский переулок, соединяет важные для жизни села объекты: храмы, школы, рынок и торговые предприятия. Ремонт был действительно необходим, так как жители не раз обращали внимание на плохое состояние проезжей части.

Также в этом году в Добровском округе отремонтированы 3 км автодороги Липецк – Доброе – Чаплыгин (между Махоново и Каликино), практически завершён капитальный ремонт моста через Скроминку в Каликино, в финальной стадии капитальный ремонт восьмикилометрового участка автодороги Липецк – Борисовка- примыкание к а/д Доброе – Мичуринск. «За пять лет мы отремонтировали 2800 километров региональных дорог и до конца этого года обновим не менее 600 км трасс: федеральных, региональных, муниципальных. Улучшая качество дорожного покрытия, мы обеспечиваем безопасность и комфорт передвижения для всех жителей и гостей региона», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.