Близится к завершению ремонт моста через ручей на автодороге Хмелинец – Студёновка в Задонском районе. Это один из объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его приводит в нормативное состояние липецкая компания ДСУ-7.

Несмотря на небольшую протяженность, 36 метров, у сооружения шесть пролётов и пять промежуточных опор. Особенность моста в том, что опоры соединяют не балки, а железобетонные плиты метровой ширины – потому что у пролетов небольшая длина. Все плиты заменили, перед этим привели в порядок опоры и смонтировали новые ригели. Сейчас завершается устройство мостового полотна на второй половине моста. Параллельно подрядчик заново устроил подходы к переправе протяжённостью 130 метров.

Мост оборудован системой фильтрации сточных вод, на нем обустроят безопасные пешеходные зоны метровой ширины. Сдать готовый объект ремонта планируют к ноябрю. Гарантия на несущие конструкции составит восемь лет, срок службы обновленного моста при условии проведения поддерживающих мероприятий – не менее 50 лет.

«В этом году в регионе по нацпроекту обновляют 11 переправ. Масштаб работ серьезный. Все этапы под контролем специалистов. Подрядчики знают, что качество при приемке будет строго проверяться. А в случае обнаружения дефектов – им придется переделывать за свой счет», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.